L’Antitrust USA ha chiesto ai Big Tech i dati delle acquisizioni degli ultimi 10 anni

editato in: da

(Teleborsa) – La Federal Trade Commission – l’agenzia governativa USA per la libera concorrenza – punta il dito contro i colossi dell’hi-tech che potrebbero aver violato le regole del libero mercato e della concorrenza.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l’authority antitrust federale ha chiesto ai Five Big Tech – cioè Facebook, Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet (Google) – tutti i dati sulle operazioni di acquisizioni degli ultimi 10 anni (dal 2010 al 2019) per controllare se “i giganti del settore hanno acquisito rivali più piccoli in modo da danneggiare la concorrenza, i consumatori e sfuggire al controllo normativo“.

La richiesta dunque riguarderebbe non le operazioni più importanti, come l’acquisizione di Whatsapp da parte di Facebook, ma quelle più piccole che, proprio per la loro entità possono essere sfuggite al controllo della Ftc.

In particolare, l’Antitrust vuole “approfondire la sua comprensione delle attività di acquisizione delle grandi società tecnologiche”, comprese “le acquisizioni di nascenti o potenziali rivali”, a partire dalle start up più innovative che spesso rischiano di finire nella rete dei Big Tech per essere rese inoffensive od omologate alle richieste dei colossi.

(Foto: © Uladzik Kryhin/123RF)