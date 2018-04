L’Antitrust multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica

editato in: da

(Teleborsa) – L’Antitrust ha sanzionato Vodafone per una pratica commerciale scorretta nella pubblicità sulla fibra ottica. La sanzione è di 4,6 milioni di euro.

Nello spiegare la motivazione della sanzione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sottolineato che “nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Vodafone, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le relative limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete)”.

“Nelle offerte commerciali della connettività in fibra – aggiunge ancora l’AGCM – non è stata data adeguata visibilità al fatto che per ottenere la massima velocità pubblicizzata fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento, dopo un primo periodo di gratuità”.

La condotta ingannevole e omissiva, secondo l’Authority, risulta “particolarmente rilevante” in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali.