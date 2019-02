Landi Renzo sigla partnership esclusiva con Uber in Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – Landi Renzo Brasil e Uber insieme per migliorare la qualità dell’aria delle città brasiliane. La filiale del Gruppo Landi Renzo e la società che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti hanno siglato un contratto di collaborazione in esclusiva che prevede l’offerta agli autisti Uber in tutto il paese sudamericano dell’installazione dei sistemi di alimentazione a gas di Landi Renzo. Inoltre, le officine autorizzate Landi Renzo metteranno a disposizione un servizio di assistenza post vendita.

La partnership prevede anche l’offerta da parte di Uber agli autisti partner brasiliani di una speciale linea di finanziamento per l’acquisto e l’installazione dei sistemi metano di Landi Renzo.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da un player così innovativo e rappresentativo del modello di nuova mobilità sostenibile nelle città, come Uber – ha dichiarato Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo – . Questa partnership rappresenta un’incredibile opportunità per il nostro Gruppo di aprirsi a una nuova categoria di utilizzatori dei nostri sistemi e di contribuire alla promozione di soluzioni green in uno dei più importanti Paesi per il settore automobilistico in America Latina. San Paolo e Rio De Janeiro rappresentano la prima e la terza flotta al mondo di autisti partner di Uber e stiamo lavorando per riuscire a replicare lo stesso accordo in Messico”.

Frazionalmente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,61%.