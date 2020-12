Landi Renzo, controllata Safe&Cec si aggiudica commessa in Egitto

editato in: da

(Teleborsa) – Safe&Cec, società partecipata al 51% da Landi Renzo e leader nella progettazione e produzione di apparecchiature per la distribuzione di metano e biometano, si è aggiudicata un’importante commessa per la fornitura e l’assemblaggio di oltre 150 compressori in Egitto alle società Gastech (Egyptian International Gas Technology) e a NGVC (Natural Gas Vehicles Company).

La commessa, uno dei progetti più importanti nel settore, si inserisce nel piano di crescita dell’infrastruttura di distribuzione di gas naturale in Egitto, fondamentale per il piano di trasformazione della mobilità a gas nel Paese.

Si aggiunge così un ulteriore tassello al contributo che il Gruppo Landi Renzo sta dando e continuerà a fornire per la crescita della gas mobility in Egitto, sostenuto dalle importanti risorse di cui dispone il Paese, in particolare nel giacimento Zohr.