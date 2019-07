Lamborghini mette in campo l’intelligenza artificiale per la verniciatura dei SUV

editato in: da

(Teleborsa) – Automobili Lamborghini ha inaugurato un avanguardistico impianto di verniciatura del nuovo Super SUV Urus a Sant’Agata Bolognese. L’azienda emiliana ha infatti dotato il nuovo impianto del primo sistema di intelligenza artificiale che si occuperà di riconoscere le priorità e di programmare i processi calcolando il tempo necessario, imparando a programmare gli step successivi sulla base dell’esperienza passata, come ad esempio la quantità di un particolare tipo di colore necessaria per verniciare una vettura.

“La nuova verniciatura – ha spiegato il Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini, Ranieri Niccoli – completa il nostro percorso di espansione strategica per lo stabilimento della Urus che ha appena raggiunto l’importante soglia delle 5.000 vetture prodotte in un anno. Un successo straordinario che giustifica l’investimento importante che si traduce anche nella nostra volontà di salvaguardare al massimo know-how, crescita occupazionale nel territorio e identità di marca”.

Dunque un processo di eccellenza per un prodotto di eccellenza. Infatti il nuovo Super SUV Urus, dal costo di quasi 210 mila euro, è la prima Lamborghini dotata di un motore sovralimentato e la seconda off-road del rinomato marchio (la prima è la LM002 del 1986). L’azienda oggi conta oltre 1.750 dipendenti (+10% rispetto al 2017 e +70% in cinque anni). La nuova verniciatura Urus ha reso necessario un ulteriore incremento di organico di circa 200 risorse dall’inizio del progetto fino al raggiungimento della piena capacità produttiva. Di queste oltre la metà sono già attive nel nuovo impianto. Il personale, per aggiornarsi sui nuovi macchinari in uso, è stato coinvolto in un iter formativo di 12 mesi prima di essere avviato alle lavorazioni e il magazzino, anch’esso completamente automatizzato.

Lo stabilimento produttivo Automobili Lamborghini di Sant’Agata ha raddoppiato la propria superficie da 80 mila a 160 mila mq nel 2016 vedendo all’opera oltre 600 imprese, per un totale di 3.600 persone esterne coinvolte.