Lagardere vola a Parigi su notizia OPA Vivendi

(Teleborsa) – Grande giornata per Lagardere, che sta mettendo a segno un rialzo del 21,19%.

A fare da assist alle azioni del gruppo editoriale francese la notizia giunta ieri ser a mercati europei chiusi di un’intesa tra Vivendi e Amber Capital per rilevare dal fondo la sua quota del 17,93% in Lagardere, al prezzo di 24,1 euro ad azione. Se l’operazione andrà in porto Vivendi salirà al 45,1% del capitale di Lagardere e al 36,1% dei diritti di voto, superando la soglia del 30% che impone il lancio di un’OPA obbligatoria.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’indice EURO STOXX. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lagardere rispetto all’indice di riferimento.

Il quadro tecnico di Lagardere segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23,25 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 23,95. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22,87.