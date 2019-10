Lagarde, Usa rischiano di perdere leadership

editato in: da

(Teleborsa) – Gli Stati Uniti rischiano di perdere il loro ruolo di leadership sul palcoscenico globale. Lo ha detto in un’intervista Christine Lagarde, prossima Presidente della BCE, al posto di Mario Draghi. Un chiaro riferimento alletensioni commerciali che, secondo l’ex Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), si faranno sentire sull’economia mondiale. Per questo, invita i protagonisti dello scontro a “sedersi” intorno a un tavolo e trovare un accordo.

“La stabilità dei mercati non può essere soggetta a un tweet qui o là. Richiede misure considerate, pesate e misurate”, ha proseguito. In un riferimento indiretto al Presidente Usa Donald Trump che in più di una occasione ha chiesto allaFederal Reservedi ridurre i tassi di interesse, ha invocato la via della prudenza: “Quando si ha una disoccupazione al 3,7% non si vuole accelerare troppo abbassando i tassi. Altrimenti il rischio è che i prezzi inizino a salire. Bisogna fare attenzione, è come guidare un aereo”.