Lagarde: “Il 2021 sarà l’anno della ripresa. Non togliere stimoli troppo presto”

(Teleborsa) – La BCE guarda con più ottimismo al 2021, anno in cui scatterà la ripresa dell’Eurozona. Lo ha affermato la Presidente Christine Lagarde in una intervista al Journal du Dimanche, avvertendo che al momento appare determinante non terminare “troppo presto” i sostegni monetari e di bilancio anti-crisi.

Una importante indicazione sul fatto che la BCE conta di mantenere ancora per un certo periodo di tempo una politica accomodante, ma anche un consiglio agli Stati membri che hanno approntato misure di sostegno per famiglie e imprese.

“La ripresa si è rallentata ma non è deragliata”, ha affermato Lagarde, prospettando che “arriverà in estate e porterà l’Unione verso un futuro più verde e digitale”. Ma avverte “non dobbiamo ripetere gli errori del passato, togliendo in una sola volta gli stimoli”, piuttosto ridurli in modo flessibile e graduale.

Un accenno anche all’incarico di formare un governo a Mario Draghi che – afferma – “sarà all’altezza della sfida” ed aiuterà a “mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia, che è il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia”.

La Presidente dell’Eurotower ha nuovamente escluso la possibile cancellazione del debito, definendola “inconcepibile” e contraria al Trattato europeo che “vieta strettamente il finanziamento monetario degli Stati”.