L’Aeroporto di Venezia raggiunge il record di passeggeri transitati

(Teleborsa) – Oltre 9 milioni di passeggeri sono transitati quest’anno per l’aeroporto Marco Polo di Venezia, gestito dalla società SAVE, quotata in Borsa.

Lo ha annunciato la società, precisando che si tratta di un record e che si registra una crescita del 10% rispetto al 2015, quando i passeggeri erano 8,8 milioni. La performance è molto superiore alla media nazionale, che fa segnare un +4%, e consente al gruppo di superare cin anticipo il target fissato per l’anno in corso.

Il raggiungimento del record è stato festeggiato con una cerimonia, che ha visto consegnare ad un uomo d’affari in partenza per Abu Dhabi un riconoscimento in qualità di 9milionesimo passeggero in partenza: un omaggio in vetro di murano ed un biglietto gratuito.