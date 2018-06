L’Aeroporto di Torino nel top ACI Europe Best Airport Awards

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto “Pertini” di Torino è stato insignito del secondo premio, con menzione speciale “highly commended” dell’ACI Europe Best Airport Awards, tra gli scali di categoria fino a 5 milioni di passeggeri.

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento annuale, che premia i migliori aeroporti suddivisi in diverse categorie di traffico, si è svolta a Bruxelles in occasione dell’annuale Assemblea Generale di ACI Europe.

In giuria i membri della Commissione europea, di Eurocontrol, della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e della European Travel Commission.

L’aeroporto di Torino-Caselle ha concorso nella propria categoria (traffico fino a 5 milioni di passeggeri) presentando nella propria candidatura i risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di crescita del traffico, di miglioramento dell’esperienza dei passeggeri in aeroporto e per le iniziative realizzate insieme con i partner del territorio, ottenendo una menzione speciale per il valore del lavoro svolto.