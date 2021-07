L’Aeroporto di Salerno impiegherà ancora tre anni

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora tre anni di attesa per fare dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi il secondo scalo della Campania. Le opere di allungamento della pista fino a 2.200 metri partiranno il 30 luglio prossimo, mentre il primo volo è previsto nell’estate 2024.

Questo il cronoprogramma dei lavori finanziati con 140 milioni di euro e realizzati da Gesac. Un’opera che consentirà l’atterraggio e il decollo di aerei commerciali per un’utenza potenziale pari a 5 milioni di passeggeri.

Va ricordato che l’inizio delle attività per promuovere l’aeroporto di Salerno risale all’estate 1980, ad opera della prima società consortile, quando la pista in erba misurava solo 1.200 metri. A seguire, un lungo processo di iniziative con la pavimentazione della pista di volo. Fino al 2007 è stato utilizzato esclusivamente, oltre che da Carabinieri e Vigili del Fuoco, dalle scuole di volo e paracadutismo e per traffico business di piccoli jet privati.

Nel 2007 l’aeroporto è stato adeguato per sviluppare il traffico civile su larga scala, con quattro banchi check-in, due aree di imbarco, nastri bagagli e sale d’aspetto. La pista è stata allungata per un totale di 1 654 m. I voli di linea sono iniziati nel 2008, con la compagnia VolaSalerno che ha operato dal 2 agosto 2008 al 18 dicembre 2008, seguita dal 27 luglio 2009 al 7 maggio 2010 dalla compagnia Air Dolomiti. Dal 1º dicembre 2010 al 23 marzo 2012 ha poi operato la compagnia Alitalia. Dal giugno 2012 a ottobre 2012 hanno operato le compagnie Skybridge AirOps, Air Dolomiti, Danube Wings.