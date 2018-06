L’Aeroporto di Roma Fiumicino è “The Best” in Europa

editato in: da

L’Aeroporto di Roma Fiumicino si aggiudica il titolo di miglior aeroporto in Europa, superando Londra Heathrow, Copenaghen, Barcellona El Prat e Oslo che erano in finale nella classifica dei migliori 20 scali europei con oltre 25 milioni di passeggeri.

L’aeroporto Leonardo da Vinci gestito da Aeroporti di Roma (AdR) ha conseguito così un nuovo importante riconoscimento internazionale, il “Best Airport Award” 2018, assegnato allo scalo romano nel corso dell’assemblea annuale dell’Airport Council International (ACI) che si è svolta a Bruxelles. Il premio è stato attribuito da un panel di autorevoli esperti indipendenti del settore aviation, tra cui rappresentanti della Commissione europea, di EUROCONTROL, della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e della European Travel Commission.

Questo premio si aggiunge ai riconoscimenti già ottenuti quest’anno da Skytrax, “World’s Most Improved Airport” e “4 Stars Airport”, e da ACI, “Airport Service Quality Award”, che hanno certificato il primato assoluto di Fiumicino anche nella qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

Nella loro valutazione i giudici hanno preso in esame quattro categorie di aeroporti, divise in base al traffico passeggeri, e hanno analizzato le loro performance nell’ambito di parametri quali: servizio alla clientela, efficienza delle infrastrutture, offerta retail, controlli di sicurezza e attenzione all’ambiente.

A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci è stato il raggiungimento di eccellenti livelli di performance nel 2017 in diversi ambiti infrastrutturali e di servizio, raggiunti grazie agli effetti della “cura Atlantia” avviata circa quattro anni fa, quando Fiumicino era in coda alle classifiche di qualità.

Tra i principali fattori di successo: il comfort e la qualità offerti ai passeggeri (pulizia e decoro dei terminal, rapidità dei controlli di sicurezza e passaporti, qualità dell’accoglienza nei Terminal grazie alla figura del Terminal Manager); la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture nel rispetto dei più avanzati parametri di sostenibilità e senza consumo di suolo aggiuntivo; l’attenzione posta allo sviluppo di nuovi mercati e nuove rotte, che ha contribuito a rafforzare la competitività di Roma quale primaria destinazione turistica; l’innovazione tecnologica applicata all’automazione e al supporto dei processi aeroportuali sia per i passeggeri che per i vettori; la promozione internazionale delle realtà culturali presenti sul proprio territorio (attraverso mostre, presentazioni di libri, esibizioni musicali di alto livello come quelle calendarizzate oggi per la Festa della Musica).