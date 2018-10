editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Pescara si regala la Business lounge. Un nuovo spazio che il presidente di SAGA, Enrico Paolini, considera fondamentale nel processo di crescita dei servizi, del potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale e del progressivo allargamento del network dei collegamenti.

Il bando per la realizzazione della Business Lounge è stato aggiudicato all’azienda teatina Walter Tosto.

La nuova sala sarà destinata in modo particolare ai passeggeri in viaggio per motivi di lavoro, che avranno la possibilità di godere di uno confortevole e riservato, in cui lavorare al computer o addirittura tenere meeting ristretti in attesa del volo.

Dalla società di gestione aeroportuale pescarese SAGA un chiaro segnale riferito alla volontà di ampliare il numero delle rotte e assumere una chiara dimensione internazionale.