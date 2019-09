L’Aeroporto di Fiumicino ha ospitato il Consiglio Generale della Camera di Commercio di Roma

editato in: da

(Teleborsa) – Si è svolto, questa mattina, venerdì 20 settembre, il Consiglio Generale della Camera di Commercio di Roma alla presenza di Ugo de Carolis, Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci, principale porta di entrata per la città e per il Paese, con un flusso passeggeri in costante aumento (nel 2018 sono stati oltre 43 milioni) e riconosciuto, per il secondo anno consecutivo, come il migliore hub europeo tra quelli con oltre 25 milioni di passeggeri.

EFFICIENZA E QUALITA’, LA VIA DELL’ECCELLENZA– “Come Camera di Commercio di Roma – ha detto il Presidente dell’Istituzione camerale, Lorenzo Tagliavanti – siamo molto interessati a conoscere realtà complesse in espansione e strategiche per lo sviluppo economico del nostro territorio. Lo scalo di Fiumicino rappresenta una best practice da prendere come riferimento nella strategia di potenziamento della dotazione infrastrutturale di Roma. Negli ultimi anni sono stati fatti ingenti investimenti che hanno migliorato sensibilmente l’efficienza e la qualità della struttura portandola a veri livelli di eccellenza. Ritengo che sia un esempio e un modello da seguire per tutti noi e ringrazio pubblicamente l’ad de Carolis per averci ospitato e mostrato le principali dotazioni di questa realtà dinamica che dimostra come Roma possa essere – ha concluso Tagliavanti – un luogo di eccellenza produttiva, di innovazione e di internazionalizzazione avanzata”.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALITA’ DELLE INFRASTRUTTURE, BINOMIO VINCENTE – Dal canto suo, l’amministratore delegato di ADR, Ugo de Carolis, ha spiegato: “Negli ultimi anni sono stati fatti, e continueremo a farlo, cospicui investimenti economici. Lo scalo della Capitale ora eccelle, in particolare, per la qualità dei servizi erogati, l’innovazione tecnologica e la funzionalità delle infrastrutture. Resta ancora molto lavoro da fare, ma il nostro impegno – condiviso con tutta la forza lavoro (oltre 38mila dipendenti, ndr) – è quello di ricercare, costantemente, la massima qualità per il passeggero. Ricordo che nel 2018 ADR, che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, ha registrato, come sistema aeroportuale, 48,8 milioni di passeggeri con oltre 230 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali”.