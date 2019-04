L’Aeroporto di Fiumicino accoglie la mostra su Leonardo da Vinci

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Fiumicino ospiterà, il prossimo 2 maggio, l’evento culturale dedicato al grande genio Leonardo da Vinci, cui lo scalo romano è dedicato.

La mostra evento “Le ali di Leonardo. Il genio e il volo” organizzata da Aeroporti di Roma e promossa dal Gruppo Atlantia, è destinata a catturare l’attenzione di migliaia di passeggeri. Nel solo primo trimestre di quest’anno, hanno transitato quasi 9 milioni di viaggiatori, una crescita record del 4,3%, la più alta registrata dal 2015.

L’appuntamento è quindi giovedì 2 maggio, in occasione dei 500 anni dalla morte di Da Vinci: l’incontro si svolgerà nel pomeriggio.

Tra le istituzioni, parteciperanno all’evento oltre al Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, anche il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Amministratore Delegato di Atlantia Giovanni Castellucci, il CEO di ADR Ugo de Carolis e il Presidente degli Aeroporti di Roma, Antonio Catricalà.

La mostra che sarà visibile fino al gennaio 2020 è organizzata in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni leonardesche, il Museo Galilei di Firenze e Codici Edizione, e rientra nel programma nazionale del Comitato per le celebrazioni leonardesche.