L’aeroporto di Firenze riceve da ENAC nuovo certificato

(Teleborsa) – L’aeroporto di Firenze ha ricevuto dall’ENAC il certificato di aeroporto in base al nuovo Regolamento Europeo.

Nella mattinata di oggi, 21 dicembre, il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Vito Riggio, ha consegnato al Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, il nuovo Certificato di Aeroporto che attesta che l’organizzazione della società concessionaria, le procedure delle operazioni a terra, tutte le infrastrutture e gli impianti aeroportuali dell’aeroporto di Firenze rispondono ai requisiti contenuti nel Regolamento comunitario in materia di sicurezza aeronautica, si legge in una nota della società che gestisce lo scalo fiorentino e quello di Pisa.

La nuova certificazione attesta l’avvenuta riconversione a livello della normativa comunitaria delle certificazioni che l’ENAC aveva rilasciato a partire dal 2003 ai 46 principali scali italiani, a suo tempo certificati sulla base di un Regolamento nazionale (“Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”), che recepiva le disposizioni dell’Annesso 14 dell’ICAO (International Civil Aviation Organization).

L’ENAC ha iniziato la fase finale del processo di certificazione che terminerà con la conversione di tutti i certificati degli aeroporti secondo i requisiti europei entro la fine del 2017.

Con l’aeroporto di Firenze, pertanto, l’Ente ha ormai completato la conversione di tutti gli scali principali che gestiscono quasi la totalità del traffico aereo nazionale.