L’aeroporto di Fenosu operativo per attività di sperimentazione

(Teleborsa) – In attesa della riapertura dell’aeroporto di Fenosu al volo e del rilascio della concessione ventennale a suo tempo scaduta a favore della SOGEAOR SpA, l’infrastruttura, a seguito di autorizzazione da parte di ENAC, viene utilizzata per attività di sperimentazione e test di un dispositivo di sicurezza al volo per elicotteri ad uso civile.

Sebbene la società titolare della sperimentazione, che si è avvalsa in sede locale dei contatti con la MR8, Socio del Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS), si riservi di comunicare ai media i risultati ottenuti solo al termine degli stessi test, le attività in essere rappresentano un segnale positivo per il territorio in quanto si rende l’infrastruttura fruibile per interessanti attività tecnico-scientifiche.

“Questa iniziativa – dichiara Rocco Gigliotti, rappresentante legale della MR8, socio del Distretto Aerospaziale della Sardegna (DASS) – consentirà lo sviluppo di un dispositivo di sicurezza al volo di un elicottero ad uso civile che sfrutta una tecnologia unica sul mercato. La collaborazione con un’azienda italiana del settore dell’aerospazio, per lo sviluppo di un sistema innovativo a salvaguardia di piloti e passeggeri, rientra a pieno titolo nella nostra mission aziendale. Tale attività di test è il risultato di una sinergia virtuosa tra il tessuto economico locale e l’aerospazio, in cui la MR8 grazie alle competenze specifiche del settore si configura come player attivo in Sardegna”.

“E’ un’occasione – dichiara il liquidatore di SOGEAOR SpA, Alberto Annis – che consente di poter effettuare attività diversificate ed innovative presso l’aeroporto di Fenosu che potranno contribuire allo sviluppo del territorio della provincia di Oristano, ma anche della Regione Sardegna operando in sinergia con gli altri aeroporti e le altre strutture dedicate al volo e all’aerospazio”.

“Si tratta di un primo passo – precisa il Presidente del DASS, Giacomo Cao – perché l’aeroporto di Fenosu possa giocare in futuro un ruolo rilevante nell’ambito delle strategie del distretto anche in relazione alla possibilità di mettere a sistema tale infrastruttura con quelle di Decimomannu/Villasor e del Poligono interforze di Salto di Quirra. Alla luce della recente sottoscrizione dell’accordo quadro con il Ministero della Difesa per il relativo possibile utilizzo per lo sviluppo, previo accordo con ENAC, di attività di tipo civile nel settore spaziale e aerospaziale quale ad esempio il decollo del “Sardinia UAV Test Range” ovvero della piattaforma italiana più evoluta per i test e le relative certificazioni di droni di qualunque dimensione e tipo, intendendo in quest’ultimo caso i velivoli ad ala fissa o rotante”.