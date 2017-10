L’Aeroporto di Bergamo potenzia il network con le nuove rotte Tel Aviv e Eilat in Israele

(Teleborsa) – Al via nuove rotte dall’Aeroporto di Milano Bergamo a Tel Aviv e Eilat in Israele. Sono queste solo alcune delle novità introdotte con l’entrata in vigore dell’orario invernale, presentate oggi in conferenza stampa dall’Ente del Turismo Israeliano e da SACBO, la società che gestisce l’aeroporto bergamasco.

Alla presentazione dei voli per Israele dall’Aeroporto di Milano Bergamo sono intervenuti Avital Kotzer Adari, consigliere affari turistici dell’Ambasciata di Israele, e Giacomo Cattaneo, direttore aviation di SACBO.

Le due nuove rotte Bergamo-Tel Aviv e Bergamo-Eilat saranno operate a partire dal 29 ottobre da Ryanair. In particolare, il collegamento con Tel Aviv prevede quattro voli settimanali (lunedi, mercoledì, venerdì e domenica), consentendo di programmare e combinare il viaggio per raggiungere comodamente anche Gerusalemme, mentre i voli per Eilat, destinazione sul Mar Rosso e a sud del maestoso deserto del Negev, sono bisettimanali (giovedì e domenica).

La rotta tra Milano Bergamo e Tel Aviv è stata operata nel periodo estivo dalla compagnia aerea Arkia fino a tre frequenze settimanali. La nuova programmazione invernale potenzia l’offerta e rende ancora più attrattive le destinazioni in Israele.

I due nuovi collegamenti con Israele si inseriscono nel network invernale dell’Aeroporto di Milano Bergamo che conta 102 destinazioni. Tra le altre novità figurano Plovdiv in Bulgaria, con voli operati nei giorni di mercoledì e Domenica, Kiev Zuljany raggiunta dal 9 dicembre con i voli di Ernest Airlines il lunedì e sabato e che si aggiunge a L’Viv attivo dal 20 ottobre ogni venerdì e Domenica. Da registrare anche gli incrementi di frequenze dei voli Pobeda con Mosca e Pegasus Airlines con Istanbul, da 7 a 9 settimanali (doppio volo nelle giornate di venerdì e domenica ). Inoltre, confermati nella stagione invernale i voli per Liverpool (4 frequenze settimanali) e Iasi (bisettimanale).