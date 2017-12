L’aeroporto di Bergamo festeggia il 12milionesimo passeggero dell’anno

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Milano Bergamo ha festeggiato il transito del 12milionesimo passeggero del 2017, nuovo record assoluto annuale, che permetterà di chiudere l’anno in corso con oltre un milione di passeggeri in più rispetto al 2016, quando se ne registrarono 11 milioni 160 mila.

Il 12milionesimo passeggero del 2017 è risultato la 23enne Chiara Filipponi, laureanda in psicologia clinica, residente a Carnate (provincia di Monza Brianza), in partenza per Lisbona con volo Ryanair.

E’ stata premiata con una targa ricordo, la Vip Card, un voucher per volare dall’Aeroporto di Bergamo insieme a una maglia celebrativa, indossata da tutto il personale aeroportuale, e una speciale palla natalizia, omaggiata a tutti i passeggeri presenti in aerostazione, recante la scritta “12 milioni di passeggeri anche grazie a me” a significare il contributo generale al raggiungimento dello storico traguardo.

La passeggera Chiara Filipponi è stata premiata da Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO (Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio), Giacomo Cattaneo, direttore aviation SACBO, John Alborante, Sales & Marketing manager Ryanair per l’Italia.