L’Aeroporto del Salento si prepara agli straordinari per momentanea chiusura Bari

(Teleborsa) – Pressoché ultimati i preparativi per l’inaugurazione della nuova ala dell’aerostazione di Brindisi in programma il 27 febbraio, che prelude all’accoglienza del traffico trasferito dal “Karol Wojtyla” di Bari dove dal 28 febbraio all’8 marzo sono in programma i lavori di ampliamento della pista di volo.

A Brindisi, dove si contano giornalmente 30 voli per un transito equivalente medio di 4800 passeggeri se ne sommeranno circa altri 3.000 provenienti dai 18 collegamenti previsti dirottati da Bari appunto sullo scalo del Salento. Tra questi anche alcuni voli extraSchengen che hanno imposto il rafforzamento del personale di Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e Ufficio delle Dogane, unitamente agli addetti dell’istituto di vigilanza che si occupa dei controlli di sicurezza.

La macchina operativa di Aeroporti di Puglia, che gestisce i quattro scali aerei della Regione (Bari, Brindisi, Grottaglie-Taranto e Foggia) si è messa in moto da tempo e tutto è stato predisposto nei minimi particolari per garantire funzionalità e puntualità. Con l’apertura dei nuovi spazi all’interno del terminal, i passeggeri si recheranno al primo piano per sottoporsi ai controlli per poi riportarsi al pian terreno per raggiungere il gate del proprio volo. La ripianificazione ha riguardato anche le vie di accesso e di sosta antistanti l’aerostazione, dove è previsto affluisca un numero doppio di veicoli, sia di servizio pubblico che privati. Previste anche tariffe taxi agevolate Bari-Brindisi e viceversa.