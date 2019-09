L’A400M effettua il primo test per il rifornimento in volo di un elicottero

editato in: da

(Teleborsa) – L’aereo da trasporto di nuova generazione Airbus A400M ha compiuto con successo una prima serie di contatti per il rifornimento in volo di un elicottero, nello specifico con un H225M. Nel corso di quattro voli, operati in condizioni diurne nel sud della Francia, l’A400M ha eseguito 51 contatti ‘a secco’ segnando una tappa decisiva verso la sua piena capacità di tanker. I test sono stati eseguiti sotto il coordinamento del centro collaudi di volo francese “DGA Essais en vol”.

I test, che non hanno previsto carburante e sono stati eseguiti tra i 1.000 e i 10.000 piedi a una velocità fino a 105 nodi, hanno confermato i risultati positivi dei precedenti voli di prossimità condotti agli inizi del 2019. La fase successiva dei test di volo, che prevede le operazioni di contatto ‘a umido’, sono previste entro la fine del 2019, prima della certificazione finale nel 2021.

Su richiesta dell’Agenzia francese per gli appalti della difesa (DGA), il programma di test di volo ha compreso anche le prime prove di prossimità tra l’A400M e un elicottero, necessarie nell’ambito dello studio di fattibilità per l’elicottero Guépard (il futuro elicottero militare multiruolo per le forze armate francesi). I test sono stati eseguiti con successo.