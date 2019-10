La vendemmia atterra a Fiumicino: degustazioni gourmet e lusso si sposano

editato in: da

(Teleborsa) – LA VENDEMMIA DI ROMA atterra all’Aeroporto di Fiumicino – dal 17 al 19 Ottobre – direttamente presso l’area extra Schengen del Terminal 3, all’interno della Tax Free Mall, dove il lusso incontra il buon gusto.

L’appuntamento più esclusivo della Capitale che unisce, lusso, gourmet, fashion e design sul modello di Via Monte Napoleone, giunge alla sua terza edizione e propone direttamente in Aeroporto la degustazione di alcune fra le più prestigiose cantine vinicole italiane associate al Comitato del Gran Cru d’Italia. Sarà possibile acquistare i vini presso i negozi presenti nei 10 mila metri quadri commerciali a disposizione.

Raffaele Pasquini, Responsabile Marketing di AdR, in una intervista a Teleborsa ha affermato: “È una bella iniziativa che quest’anno facciamo per la prima volta, un’estensione della vendemmia, che già da qualche anno è in centro a Roma e Milano, e la portiamo qui in una delle patrie del lusso in termini di shopping, dove i passeggeri beneficiano del 22% di esenzione IVA”.

“Il fare questa assonanza con il vino e le migliori cantine italiane e internazionali ha un senso di costumer experience che si vuole passare ai passeggeri per far spendere loro il miglior tempo possibile in questo aeroporto”.

Aeroporti di Roma aderisce a questa iniziativa, confermando ancora una volta una particolare attenzione a tutto ciò che può migliorare la qualità ed il servizio al passeggero, forte anche dei numerosi premi ricevuti da organismi internazionali. Lo scalo si è aggiudicato anche quest’anno il premio “Best Airport 2018” da l’Airports Council International Europe, grazie a qualità dei servizi, innovazione tecnologica ed efficienza delle infrastrutture. E per il secondo anno consecutivo si è fregiata anche del riconoscimento “Airport Service Quality” di Airports Coincil World come aeroporto più apprezzato d’Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. La capacità di gestione di ADR è confermata anche dalle 4 stelle Skytrax.