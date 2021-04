La trimestrale di LVMH spinge al rialzo anche gli altri titoli del lusso

editato in: da

(Teleborsa) – La trimestrale migliore del previsto della conglomerata francese della moda LVMH sta spingendo al rialzo anche gli altri titoli del settore, in una giornata in cui i listini europei sono tutti vicini alla parità. La società, le cui vendite nei primi tre mesi sono balzate del 32% su base annua a 14 miliardi di euro, si attesta a 610,6 sulla Borsa di Parigi, con un aumento del 2,66%.

Grande giornata per Christian Dior, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,02%, per Moncler, in guadagno dell’1,72% sui valori precedenti, Tod’s (+1,72%), Kering (+1,16%), Hermes, (+1,06%), Richemont N (+1,86%).