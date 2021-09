La SPAC Gores Guggenheim porta in Borsa Polestar in un deal da 20 miliardi

(Teleborsa) – Protagonista a Wall Street Gores Guggenheim, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,10% e prezzi allineati a 10,3. Il titolo della SPAC è in rialzo dopo l’annuncio di fusione con Polestar Performance, la divisione di auto elettriche di Volvo (a sua volta parte del gruppo cinese Geely Automobile). Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target.

Alla chiusura dell’operazione – prevista per la prima metà del 2022 – la società combinata sarà una nuova società per azioni denominata Polestar Automotive Holding UK Limited, che dovrebbe essere quotata al Nasdaq con il simbolo “PSNY”. L’operazione implica un enterprise value di circa 20 miliardi di dollari.



“Polestar è un’azienda di spicco nel settore dei veicoli elettrici: un OEM (produttore di apparecchiature originali, ndr) elettrico orientato al design e alle prestazioni sportive, focalizzato sulla sostenibilità – ha commentato Alec Gores, presidente di Gores Guggenheim – L’azienda è davvero differenziata dai competitor per via dei suoi veicoli di punta, del profilo finanziario interessante, della solida esperienza e del fatto che ha già auto in circolazione in tutto il mondo“.

Operativamente, le attese per Gores Guggenheim propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 10,36 e successiva a quota 10,51. Supporto a 10,21.