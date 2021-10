La SPAC di Edmund Truell si è quotata sulla Borsa di Amsterdam

(Teleborsa) – Disruptive Capital Acquisition Company ha raccolto 125 milioni di sterline in un collocamento privato ed è sbarcata sulla Borsa di Amsterdam. Si tratta della SPAC lanciata da Edmund Truell, la prima a iniziare le negoziazioni sulle Borse europee dall’estate, in seguito a un periodo di raffreddamento delle quotazioni delle “blank check company”. Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target.

La SPAC punta a portare in Borsa un’azienda di servizi finanziari con sede centrale o con attività principali nell’Europa occidentale e/o settentrionale. La società disporrà di 15 mesi dalla data di regolamento, prevista per l’11 ottobre 2021, per completare una business combination (possibile una prima proroga di tre mesi e una ulteriore proroga di tre mesi)

Truell, che è stato amministratore delegato di Pension Insurance Corporation, ha affermato che la SPAC guarda a operatori finanziari che operano in settori già sviluppato e che potrebbero essere ampliati con l’aiuto della nuova tecnologia. “Vogliamo attività noiose che conosciamo e amiamo”, ha specificato.