La SPAC dell’ex CEO di Credt Suisse raccoglie 300 milioni di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Sarà quotata oggi a Wall Street Freedom Acquisition I Corp, la SPAC lanciata dall’ex CEO di Credit Suisse Tidjane Thiam. La “blank check” ha raccolto 300 milioni di dollari, contro aspettative precedenti per 250 milioni, vendendo 30 milioni di azioni a 10 dollari nella sua offerta pubblica iniziale, secondo un documento presentato alla SEC.

La SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target.

Tidjane Thiam sarà presidente esecutivo della SPAC, che sarà gestita da Adam Gishen, che è stato a capo delle relazioni con gli investitori e della comunicazione di Credit Suisse durante il mandato di Thiam. Freedom Acquisition I Corp punta ad acquisire aziende fintech che mostrano crescita e potenziale di scalabilità.

Sono sempre di più i banchieri che lasciano posizioni di vertice in importanti istituti finanziari e si lanciano nel mondo delle SPAC, che l’anno scorso hanno avuto un vero e proprio boom, soprattutto negli Stati Uniti. Due settimane fa, l’ex CEO di Unicredit Jean Pierre Mustier ha annunciato che lancerà una SPAC per investire in società finanziarie europee, incluse realtà di gestione patrimoniale e fintech, assieme a Diego De Giorgi, ex Bank of America, e Bernard Arnault, fondatore di LVMH.