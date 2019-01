La sonda cinese Chang’e-4 è atterrata sul lato oscuro della Luna

editato in: da

(Teleborsa) – Alle 10:26 locali (3:26 in Italia) la sonda Chang’e-4 è atterrata “con successo” sulla faccia nascosta della Luna. Lo ufficializzano i media cinesi dopo alcune ore di suspense, in merito alla missione iniziata lo scorso 7 dicembre per la conquista di un risultato finora mai ottenuto nell’area inesplorata del satellite terrestre. La sonda cinese ha già scattato la prima foto, inviata al satellite Queqiao. Obiettivo della missione è esplorare la faccia nascosta della Luna nel campo d’azione del rover, studiandone la topografia e la composizione mineralogica.

Le ambizioni aerospaziali della Cina hanno preso forma nell’anno del 50esimo anniversario dello storico sbarco dell’Apollo 11 che incoronò l’americano Armstrong primo uomo a calpestare il suolo lunare.

A bordo, tanta tecnologia europea, con strumenti realizzati da Germania, Svezia e Paesi Bassi.



(Foto: ernatalo)