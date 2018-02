La scuola è al rinnovo della RSU. ANIEF è pronta ad essere rappresentanza

(Teleborsa) – “Ricomincia una nuova campagna elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, le RSU, ma anche per il rinnovo della rappresentatività nel pubblico impiego in particolar modo nella scuola”.

Il presidente Anief Marcello Pacifico durante un’intervista rilasciata a Teleborsa ha spiegato come il giovane sindacato sia impegnato e determinato a diventare rappresentativo “questa volta abbiamo i numeri per esserlo – dichiara – infatti 3 anni fa avevamo presentato 14.000 deleghe, oggi le deleghe sono più di 41.000, oggi le liste che siamo pronti a presentare sono più di 5.000 per più di 9.000 candidati quindi siamo quasi certi di poter superare la rappresentatività del 5%”.

“A questo punto ANIEF invierà tutte le RSA in tutte le scuole fa sapere il presidente Pacifico – saremo presenti in tutte le scuole e potremo, finalmente in tutti i tavoli, far entrare il diritto nelle nostre scuole, nelle stanze ministeriali ma anche nel dell’amministrazione periferica; il nostro obiettivo è quello di costruire una scuola giusta equa e solidale nè tanto bella nè tanto buona, ma una scuola che sia sicura anche per quanto riguarda tutti gli adempimenti sulla sicurezza, una scuola che abbia un patto di responsabilità tra personale docente educativo e ATA e porti di fatto a una scuola migliore che formi i cittadini del domani”.

“Siamo pronti a questa battaglia insieme, è arrivato il momento di farlo comprendere anche nei tavoli contrattuali per riscrivere una bella pagina del sindacalismo italiano – afferma Pacifico – una pagina che riporti la giustizia, la legge e il diritto sulla stessa strada”.