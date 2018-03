L’A.S. Roma ottiene un finanziamento da Goldman Sachs per lo stadio

editato in: da

(Teleborsa) – L’A.S. Roma, assieme alla controllate NEEP Roma Holding ed alla società incaricata del progetto di costruzione dle nuovo stadio StadCo hanno siglato un contratto di finanziamento con Goldman sachs del valore di 30 milioni di euro.

La banca d’affari statunitense opererà sia in qualità di agente, che come bookrunner dell’operazione, che si propone di dotare StadCo dlele necessarie risorse per sostenere determinati costi preliminari di sviluppo del progetto “Stadio della Roma”.

Goldman Sachs International Bank metterà a disposizione di StadCo un finanziamento massimo di 30 milioni, sulla base del soddisfacimento di determinate condizioni previste nel contratto di finanziamento (rimborso entro 22 mesi del prestito, garanzie, covenants finanziari e ulteriori impegni da osservare per l’intera durata del finanziamento).