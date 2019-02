La Rousseau “salva Salvini”, per il “caso Diciotti” non sarà giudicato dai magistrati

editato in: da

(Teleborsa) – Il voto on line dei militanti 5 Stelle iscritti “ammessi” alla Rousseau evita l’iter giudiziario a Salvini per il caso Diciotti. E salva di fatto il Governo. 52 mila i votanti: il 59% a detto SI, quindi non concedere l’autorizzazione a procedere perché il Ministro dell’Interno tra il 17 e il 25 agosto 2018 ha agito in difesa di un interesse pubblico rilevante “bloccando” 177 migranti a bordo della nave militare nel porto di Catania, contro il 41% degli iscritti favorevoli a che, colui che è anche vicepriemer e Segretario della Lega, subisse il giudizio della magistratura. Matteo Salvini, per il suo operato, era stato indagato dal Tribunale dei Ministri per sequestro di persona.

Un voto travagliato, almeno dal punto di vista tecnico, in una giornata che ha visto le operazioni di voto sulla piattaforma informatica tardare a cominciare. Solo alle 11 anziché alle 9, come previsto. Subire oda subito le proteste dei tanti impossibilitati a collegarsi per la “grande affluenza”, come è stato spiegato, fino a essere prolungate alle 21,30, dalle 19, ora in cui avrebbe dovuto inizialmente concludersi secondo i programmi.

“Grazie a tutti, sono orgoglioso di far parte del Movimento”, ha detto “a caldo” e con soddisfazione Luigi Di Maio, il leader dei 5 Stelle e altro vicepremier del Governo, riferendosi a quello che è stato il Referendum con la più alta partecipazione nella storia dell’M5S. Senza dubbio anche per il risultato.

E Salvini da Sassari, dove è impegnato per la “campagna” delle elezioni regionali in Sardegna: “Manderò un sms a Luigi Di Maio, lo ringrazio per la correttezza. In democrazia il popolo è sovrano”.