La Roma in pressing in Borsa

(Teleborsa) – Effervescente l’A.S. Roma in Borsa, dove che scambia con un forte rialzo del 4%, raggiungendo un valore di 0,684 euro. Il titolo viene galvanizzato dalle notizie che parlano di un imminente accordo per la cessione del club a Dan Friedkin. La società, confermando le trattative in essere, ha precisato che nessun accordo è stato ancora formalizzato.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della squadra di calcio italiana rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Lo status tecnico di A.S. Roma è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,709 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,748.