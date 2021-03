La Risk Map 2021 di SACE: anno di transizione, cauto ottimismo e svolta green

editato in: da

(Teleborsa) – Il 2021 si prospetta come un anno di transizione verso l’uscita dalla crisi pandemica, un anno ancora “alle prese” con il virus pandemico e caratterizzato dai cosiddetti fattori “V”: Virus, Varianti e Vaccini. Ma l’economia mondiale si avvierà anche su un sentiero di pieno recupero dopo la profonda recessione registrata nel 2020.

E’ quanto emerge dal Focus On sulla Mappa dei Rischi 2021 di SACE – “Rosso, giallo e green: i colori dei rischi e della ripresa sostenibile per l’export italiano”, una sorta di “mappamondo” interattivo giunto quest’anno alla XV edizione, che delinea i profili di rischio per le imprese che esportano e operano in circa 200 mercati esteri. Un rapporto che quest’anno si tinge di colori più accesi a causa dell’incremento generalizzato dei livelli del rischio del credito e dei rischi politici, in un quadro ancora caratterizzato da elevata incertezza per il protrarsi della pandemia e dei suoi impatti economici e sociali su governi, imprese e famiglie in tutto il mondo.

Ripresa diffusa ma con diversa intensità

Guardando al quadro macroeconomico, le recenti previsioni di Oxford Economics (OE) indicano, nello scenario base – quello a maggiore probabilità di accadimento – che l’attività economica globale è attesa in ripresa del 5% nel 2021, a metà strada tra i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Ocse, (+4,2%) e del Fondo Monetario Internazionale, Fmi, (+5,5%).

Secondo il rapporto, la ripresa sarà diffusa a tutte le geografie, seppure in maniera eterogenea. L’intensità della ripresa nel primo trimestre dell’anno rimarrà debole, mentre a partire da aprile, grazie anche all’avanzamento dei programmi di vaccinazione, si assisterà a un corso sempre più stabile.

In questo contesto, il commercio internazionale tornerà a crescere nel 2021, sostenuto in particolare da una ripresa intensa per i beni che più che compenserà il lento recupero dei servizi. La domanda di import di beni dai Paesi Avanzati nel 2021 compenserà la contrazione del 2020, mentre il recupero dei Paesi Emergenti si avrà in media solo nel 2022. Mentre la resilienza delle economie dell’Asia orientale consentirà loro di ripartire più velocemente , alcuni paesi dell’America Latina, dell’area Medio Oriente e Nord Africa (MENA) e del continente africano faticheranno, invece, a recuperare i livelli pre-crisi a causa soprattutto dei ritardi nei programmi di vaccinazione di massa, rallentando la loro domanda di beni.

Debito in crescita e focus sulla sua sostenibilità



La crisi pandemica ha contribuito a un ulteriore incremento del debito mondiale, impattando negativamente sul quadro creditizio internazionale. La crisi pandemica ha contribuito a un ulteriore incremento del debito mondiale, sia pubblico che privato, che ha registrato nel 2020 un aumento di 24 mila miliardi a quota 281 mila miliardi, pari al 355% del Pil globale e in netto aumento rispetto al 320% raggiunto nel 2019. Dei 194 Paesi analizzati, in 22 diminuisce il livello di rischio, con l’Europa emergente e Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) che hanno tenuto mentre in Asia è il Vietnam a distinguersi in chiave positiva. A seguire, sono 52 i Paesi stabili e 120 quelli in peggioramento. Questi ultimi riguardano buona parte dei Paesi dell’Africa Subsahariana e di quelli dell’area nord africana e mediorientale, in particolare è lo Zambia riportare il maggior incremento dello score del rischio.

I livelli di rischio del credito aumentano in particolare nella componente sovrana, complice il marcato incremento del debito pubblico, che ha rappresentato una delle leve su cui hanno agito i governi per far fronte alla crisi, ma la sua sostenibilità diventa sempre più un fattore critico, in particolare in alcune economie dell’Africa Subsahariana e dell’America Latina. Il peggioramento del rischio del credito è riscontrabile anche nelle banche e nelle imprese. Il brusco calo dei redditi e del fatturato delle imprese imputabile alla crisi si rifletterà, di fatto, in pressioni sui bilanci bancari, riconducibili in termini di deterioramento della qualità dei crediti e di compressione dei margini di profitto. . Secondo l’agenzia di rating Standard and Poor’s, le perdite attese sui crediti bancari mondiali per il biennio 2020-2021, si attestano a 1,8 trilioni di dollari.

Il virus mantiene elevati i rischi politici



Sul fronte dei rischi politici, è la componente della violenza politica a registrare un evidente peggioramento. Il quadro politico-sociale, già messo alla prova nel 2020, sarà ancora più sollecitato dalle crescenti tensioni legate al persistere del virus e ai suoi effetti sull’occupazione e sulla capacità di reddito delle famiglie e delle imprese. Tali aspetti saranno più evidenti soprattutto in quei contesti dove gli assetti politico-istituzionali sono più fragili e le reti di sicurezza socio-economica meno sviluppate. o. Dei 194 Paesi analizzati, 48 migliorano, 60 sono stabili e 86 in peggioramento.

Un futuro più sostenibile

Il rapporto di quest’anno delinea quindi una Mappa dei Rischi un po’ più rossa e un po’ meno gialla, ma senza trascurare il lato green. Gli impatti economici e sociali della pandemia hanno reso più esplicite le problematiche di sostenibilità e rafforzato la convinzione che la ripresa debba avvenire su nuove basi, ripensando l’economia in chiave sostenibile non solo a livello ambientale, ma anche umano.

SACE e Fondazione Enel hanno approfondito queste tematiche della sostenibilità. In particolare è stato sviluppato per ogni Paese un indicatore di rischio riguardante il climate change e alcuni punteggi sintetici che definiscono lo scenario di benessere (demografia, uguaglianza, salute, istruzione e lavoro) e il contesto della transizione energetica, che misura lo stato di avanzamento e gli effetti geopolitici della riconversione verso un nuovo mix energetico, quale fattore di resilienza, in un contesto caratterizzato dal crollo del prezzo del petrolio e dall’ascesa delle risorse rinnovabili e reti elettriche. Il rischio climatico nei prossimi anni è destinato a crescere in tutte le aree geografiche, in particolare sotto il profilo delle temperature, mentre i contesti di benessere e transizione energetica mostrano una maggiore eterogeneità, a seconda dei diversi scenari nazionali e, in particolare, fra Paesi Avanzati ed Emergenti. Sotto questo profilo, spicca il posizionamento dell’Europa, ma anche dell’America Latina, con una forte presenza di generazione rinnovabile. Sul fronte dell’efficienza energetica, i Paesi industrializzati occidentali vantano sicuramente il miglior posizionamento, con Italia e Germania appena fuori dal gruppo dei 10 migliori.

Cauto ottimismo per il 2021

In un quadro di generale ripresa dell’economia e degli scambi internazionali, non mancano le opportunità di crescita sui mercati esteri per le nostre imprese anche nelle aree più “instabili”, ripartendo in particolare da quei Paesi che risultano più “solidi” (ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti all’interno dell’area MENA o il Perù in quella latino-americana), o più resilienti (come il Vietnam, in Asia).

Le imprese possono quindi guardare al 2021 con cauto ottimismo, con la consapevolezza, però, di dover adeguare rapidamente le proprie strategie a un contesto in continua evoluzione e monitorare costantemente sia i mercati di interesse sia le controparti vecchie e nuove a cui dovranno opportunamente concedere termini di pagamento più vantaggiosi.