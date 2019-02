La Regione Sardegna chiede copertura continuità territoriale dal 1° al 16 aprile

editato in: da

(Teleborsa) – Il 17 aprile è la data fissata per l’entrata in vigore del nuovo sistema di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, sulla base del decreto del ministero dei Trasporti numero 483 del 21 novembre 2018.

Ma c’è un buco da coprire, ovvero il periodo compreso tra il 1 e il 16 aprile, durante il quale non v’è certezza che il servizio di continuità territoriale possa essere garantito.

Per questo motivo l’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna ha invitato le compagnie aeree, che già operano sulle rotte tra Olbia e gli aeroporti di Milano e di Roma o che hanno partecipato all’ultima gara per le medesime rotte, a garantire dal 1° al 16 aprile prossimi la continuità territoriale sulle rotte dall’aeroporto “Costa Smeralda” con Linate e Fiumicino.

La Regione ha precisato di essere intervenuta a seguito del rifiuto di Air Italy, comunicato il 12 febbraio, a proseguire l’operatività fino alla scadenza del vigente sistema di continuità territoriale, e di avere avviato la procedura per assegnare le rotte Olbia-Fiumicino-Olbia e Olbia-Linate-Olbia nei sedici giorni rimasti scoperti.