La prima volta de La Genovese al SIGEP 2018

(Teleborsa) – La Genovese debutta al SIGEP 2018, l’edizione straordinaria che aprirà domani, sabato 20 e si concluderà mercoledì 24 gennaio, che avrà luogo alla Fiera di Rimini, dove si svolgerà il 39° Salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè organizzato da Italian Exhibition Group.

Con l’ingresso, nel 2017, del “mondo caffè” nella denominazione ufficiale del Salone, per La Genovese, l’evento sarà l’occasione per far scoprire le sue miscele pluripremiate dall’International Coffee Tasting e gli Specialty Coffee selezionati per bar e coffee lover. La presenza sarà caratterizzata dal format Brew Bar & Espresso Bar, un angolo di degustazione emozionale dedicato alla ricerca e alla qualità, mission che da oltre 80 anni contraddistingue una delle più appassionate torrefazioni familiari della Liguria.

“Sicuramente la nostra è una passione” racconta Alessandro Borea, AD dell’azienda “non ci limitiamo a selezionare caffè da ogni parte del mondo, ma studiamo e viaggiamo per visitare altri paesi con una diversa cultura per il caffè. Questa expertise ci ha permesso di imporci anche sul mercato estero, che rappresenta ormai il 50% del nostro fatturato.