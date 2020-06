La Ministra De Micheli ha incontrato l’Ambasciatore USA in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Incontro al MIT tra la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e l’Ambasciatore statunitense in Italia, Lewis Michael Eisenberg.

Al centro del colloquio, riporta una nota del Ministero, le misure messe in campo dall’Italia per affrontare l’epidemia Covid-19 nella fase dell’emergenza il piano al quale sta lavorando il Governo per il rilancio dell’economia.

“Abbiamo approfondito il tema strategico del potenziamento delle infrastrutture – sottolinea la ministra Paola De Micheli – in particolare dei porti, degli aeroporti, della rete ferroviaria e dello sviluppo dell’intermodalità a sostegno della ripresa economica e della riduzione del gap tra Nord e Sud del Paese”.

“L’ambasciatore Eisenberg ha affermato – aggiunge la Ministra – di attendere con interesse il piano e che sarebbe lieto di informare le imprese americane delle opportunità di investimento che potrebbero realizzarsi“.

“Le relazioni economiche tra i nostri Paesi rivestono una grande importanza, grazie anche alle aziende italiane del settore infrastrutture che operano con successo nel mercato Usa altamente competitivo”, conclude la Ministra De Micheli.