La manovra vede il traguardo, sì della Camera alla fiducia: voto finale oggi 30 dicembre

(Teleborsa) – Al fotofinish, in tempo per evitare l’esercizio provvisorio, con 327 sì la Camera ha approvato la questione di fiducia sulla Manovra al termine di una giornata, quella di ieri sabato 29 dicembre, sotto il segno di proteste e dure contestazioni.

BERLUSCONI LANCIA “I GILET AZZURRI” – La più colorita e anche colorata è stata quella dei deputati di Forza Italia che si sono presentati in Aula in gilet azzurro, con la scritta “Basta tasse” inscenando una sorta di flash-mob che hanno prima interrotto i lavori dell’aula e poi hanno continuato la manifestazione in Transatlantico e in piazza.“Dilettanti e pauperisti”, l’affondo di Silvio Berlusconi. Hanno cantato invece Bella Ciao i militanti del Pd al sit-in fuori Montecitorio.

Tagliente anche l’intervento di Graziano Delrio che evoca “una delle pagine più buie della storia della Repubblica” e sottolinea come ci sia stata la violazione di un “esercizio sacrosanto garantito dalla Costituzione”.

Ma non si fa attendere la replica di Luigi Di Maio: “Non vogliono aiutare i poveri”.

OGGI DOMENICA 30 DICEMBRE VOTO FINALE – Un iter soffertissimo, dunque, quello della Manovra gialloverde che vede finalmente il traguardo. Previsto infatti per oggi, domenica 30 dicembre, il voto finale per il via libera della legge. Si riparte questa mattina alle 9.00 per una giornata, l’ennesima, che si annuncia di fuoco.