La Manovra slitta ancora. In Aula della Camera mercoledì

(Teleborsa) – La Manovra non approderà in Aula della Camera prima di mercoledì prossimo (5 dicembre). Il motivo del nuovo slittamento è che non sono ancora pronte le proposte di modifica del Governo, secondo quanto emerso al termine dell’ufficio di presidenza della Commissione bilancio di Montecitorio.

“E’ evidente che almeno di un giorno si slitta ancora” ha dichiarato il Presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, parlando dei tempi dell’approdo in Aula della manovra.

Da rilevare che oggi, 30 novembre, è stato deciso un primo slittamento da lunedì a martedì, ma dal momento che gli emendamenti del Governo non arriveranno prima di domani sera, l’appuntamento con l’Assemblea di Montecitorio sarà ulteriormente rinviato a mercoledì.