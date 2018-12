La manovra passa con la fiducia al Senato. Pd annuncia ricorso a Consulta

editato in: da

(Teleborsa) – Con 167 sì, 78 no e tre astenuti, nel cuore della notte, il Senato ha votato il maxiemendamento alla Manovra. Tra le grida di protesta delle opposizioni, mentre dai banchi del Pd volavano fogli e fascicoli verso il centro dell’emiciclo, nel pomeriggio di ieri, sabato 22 dicembre, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva posto la questione di fiducia sul maxiemendamento.

Il testo di 270 pagine cambia sostanzialmente la faccia della Legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo.

Pd annuncia ricorso a Consulta– Il Partito democratico denuncia la violazione del regolamento di Palazzo Madama e quindi dell’articolo 72 della Costituzione. Verrà perciò sollevato un ricorso diretto alla Consulta “affinchè si pronunci sulla enormità che si sono compiute, sotto i nostri occhi e sotto quelli del Paese, da parte di questo governo violento che se ne frega dei diritti del Parlamento”, spiegano i dem.

“Siamo stanchi ma contenti” ha detto il vicepremier Matteo Salvini. “Mi pare sia tutto pronto” ha aggiunto, spiegando che i decreti su reddito di cittadinanza e pensioni saranno approvati “nei primi giorni di gennaio”.

“Saldo e stralcio” delle cartelle per chi è in difficoltà economica, taglio alle pensioni d’oro, paletti per le assunzioni nella P.a: alcune delle novità contenute nel maxiemendamento alla Manovra. Estesi gli sconti per i seggiolini anti-abbandono, confermati i tagli all’editoria e lo sconto Imu sui capannoni, che resta al 40% (dal precedente 20%) e non sale al 50%.

Stralciata la norma per gli Ncc, “manca la copertura” – Lo annuncia il sottosegretario Massimo Garavaglia in commissione al Senato: “Da un’analisi sul comma 160bis, il governo ha fatto una valutazione: potrebbe comportare costi aggiuntivi e quindi una scopertura. Per questi motivi il governo ne chiede uno stralcio. Rivedremo il tema successivamente”.