La manovra gialloverde ha tagliato il traguardo: le misure più importanti

(Teleborsa) – La manovra gialloverde, dopo un iter sofferto e al fotofinish, giusto in tempo per evitare l’esercizio provvisorio, ha tagliato il traguardo ed èfinalmente legge. O, per essere più precisi, lo diventerà appena sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale. Intanto, nella tarda serata di ieri, domenica 30 dicembre, è arrivata l’attesa firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un menù molto ricco: arrivano i fondi il per Reddito di cittadinanza, sia pur sforbiciati, e anche Quota 100 per andare in pensione in anticipo rispetto alle regole della discussa legge Fornero. Salve, dunque, le due misure bandiera del Governo gialloverde. E ancora la flat tax, ma solo per gli autonomi, e il condono fiscale per chi è in difficoltà economica. L’elenco è ancora lungo: spazio allora alla web tax calibrata sui giganti di internet, capitolo Iva e non manca il solito elenco di provvedimenti omnibus dove, tra le altre, spiccano le nuove regole per la maternità e sgravi per chi assume al Sud.

REDDITO E QUOTA 100: Taglio dei fondi per la realizzazione del reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni, con l’introduzione di quota 100. Le risorse sono fissate rispettivamente in 7,1 miliardi e 4 miliardi.

L’anticipo della pensione con quota 100, possibile per chi sommerà a 62 anni di età 38 anni di contributi, partirà dal prossimo aprile e sarà modulato in quattro finestre annue.

CAPITOLO IVA – Non sarà toccata nel 2019. Dal 2020, se il governo non riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia (se non troverà maggiori entrate o non riduzioni massicce di spesa) l’Iva agevolata salirà dal 10 al 13% e quella ordinaria dal 22% al 25,2% . Quest’ultima aliquota salirà al 26,5% nel 2021.

TERZO SETTORE: Eliminato lo sconto Ires. L’imposta per gli enti del no profit passa dal 12 al 24%. Una vera e propria stangata. Con postilla: dopo le proteste generate dalla norma, l’esecutivo ha fatto sapere che l’inasprimento del prelievo sarà rivisto in uno dei provvedimenti da adottare a inizio del prossimo anno.

TASSE LOCALI – Salasso all’orizzonte, tanto per cambiare, per cittadini e imprese. Secondo i calcoli della Cgia dal 2019 gli italiani rischiano di pagare almeno 1 miliardo in più, a seguito della rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta appunto nella manovra di Bilancio.

SALDO E STRALCIO – Saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica. La misura consentirà ai ”debitori che versano in una grave e comprovata situazione”, di regolarizzare a costi ridotti la propria posizione. La sanatoria interessa i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e prevede diverse percentuali di pagamento, a seconda della situazione Isee: 16% per i redditi fino a 8.500 euro; 20% fino a 12.500 euro; 35% fino a 20.000 euro.

WEB TAX – Web tax al 3% per le imprese che si occupano di commercio ma anche quelle che vendono dati e fanno pubblicità online. Il prelievo interessa ”i soggetti esercenti attività d’impresa che singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano” uno dei seguenti risultati: un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni; un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni.

PENSIONI D’ORO – Il contributo sulle pensioni d’oro sarà del 15% per i redditi tra 100.000 e 130.000 euro e andrà a salire fino ad arrivare al 40% per quelli superiori a 500.000 euro. 5 le fasce e, oltre alla minima e la massima, è previsto un prelievo: del 25% per i redditi tra 130.001 e 200.000 euro; del 30% per i redditi tra 200.001 e 350.000 euro; del 35% per i redditi tra 350.001 e 500.000 euro.

INDICIZZAZIONEPENSIONI: Taglio dell’aumento delle pensioni, in base all’incremento dell’inflazione. La misura, che nei giorni scorsi ha scatenato l’ira di pensionati e Sindacati che sono già scesi in piazza per protestare annunciando una serie di iniziative per il prossimo futuro, avrà un effetto di riduzione degli assegni di 2,3 mld in 3 anni.

PENSIONATI “STRANIERI”, FLAT TAX SE TORNANO AL SUD – Per i pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni che scelgono di tornare in Italia per abitare nel Sud, flat tax al 7%. L’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, si applica per cinque periodi d’imposta a chi trasferirà la residenza in Italia, in comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti delle Regioni del Sud: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia.

FLAT TAX – Il regime forfettario – un’imposta sostitutiva unica al 15% – verrà esteso agli autonomi che dichiarano ricavi o compensi fino a 65 mila euro. La flat tax, sempre al 15%, sarà applicata anche per le lezioni private svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di qualunque ordine e grado.

ADDIO IRI – Semaforo verde all’abrogazione dell’imposta sul reddito di impresa.

ECOTASSA – L’ecotassa per le auto si pagherà sulle grosse cilindrate. L’imposta sarà di 1.100 euro per l’acquisto di un’auto nuova con emissioni comprese tra 161 e 175 CO2 g/Km. Si passa a 1.600 euro per la fascia 176-200, a duemila euro tra 201 e 250 e a 2.500 euro oltre 250

TRUFFATI NEI CRAC BANCARI -I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell’Economia per ottenere il rimborso. Che sarà concesso agli azionisti fino al 30%, agli obbligazionisti subordinati fino al 95%.

MATERNITA’, NUOVE REGOLE – Le mamme potranno scegliere di lavorare fino al parto e godere dei 5 mesi di maternità dopo la nascita del bambino, con il via libera del medico. Prorogato, per il 2019, il congedo per i papà che sale da 4 a 5 giorni.