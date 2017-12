La Juventus vince anche in Borsa

(Teleborsa) – Altro lunedì da ricordare per la Juventus. Le azioni del club bianconero stanno guadagnando a Piazza Affari il 3,5% a 0,7715 euro all’indomani della più che proficua domenica di Campionato.

La vittoria sul Bologna e la contestuale sconfitta a sorpresa dell’Inter ha infatti portato la squadra di Allegri a quota 41 punti in classifica, dunque ad un solo punto dalla capolista Napoli.

Per quanto riguarda gli altri titoli del calcio quotati in Borsa, sorte opposta per l’A.S. Roma, che sta cedendo l’1,7% pur avendo vinto contro il Cagliari. I giallorossi sono al momento quarti in classifica a quota 38 punti con una partita ancora da disputare.

Di cattivo umore anche la S.S. Lazio. Ieri sera la società ha pareggiato contro l’Atalanta accontentandosi di un solo punto. Ora è quinta in classifica a 33 punti e una partita in meno.