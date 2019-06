La Juventus ufficializza l’ingaggio di Sarri quale nuovo allenatore

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ufficiale: l’allenatore della Juventus è Maurizio Sarri. Lo ha annunciato il club calcistico che ripercorre anche le tappe più importanti della sua carriera. Ingaggiato dalla squadra bianco-nera per tre stagioni, vale a dire sino al 30 giugno 2022, Sarri allenerà il club torinese al posto di Massimiliano Allegri, dimessosi qualche tempo fa dopo anni di successi e vittorie.

In arrivo direttamente da Londra, dove ha chiuso una grande stagione con il Chelsea, che ha conquistato il terzo posto in Premier League e si è aggiudicata la vittoria in Europa League, il nuovo CT ha accettato di tornare in Italia, dove ha speso tutta la sua carriera prima dell’esperienza londinese.

Nato a Napoli, Sarri, dà formalmente avvio alla carriera di allenatore di calcio a tempo pieno nel 2001, prestando servizio prima nella Serie B e poi nella Serie A, ma l’anno da ricordare in Patria è il 2015, quando approda al Napoli, portando la squadra partenopea ai vertici della classifica con tre qualifiche consecutive per la Champion League (dal 2015 al 2018). Segue, l’esperienza di successo in Inghilterra ed un grande ritorno in Italia, in uno dei club più ambiti del calcio nazionale.