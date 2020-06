La Grecia apre anche all’Italia, maggiori precauzioni per voli da zone più a rischio

editato in: da

(Teleborsa) – La Grecia apre le frontiere anche all’Italia, ma a precise condizioni ed in particolare con alcune precauzioni per i voli da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Dopo le polemiche seguite alla decisione del Paese ellenico di escludere i turisti provenienti dagli aeroporti italiani dalla lista della riapertura del 15 giugno, Atene ha infatti dettato le condizioni per ammettere i cittadini provenienti dall’Italia.

Tre le fasi previste dal Governo greco e spiegate dal sito della sua ambasciata in Italia: la prima – fino al 15 giugno – consente voli internazionali ma solo sull’aeroporto di Atene. A tutti i visitatori all’arrivo sarà effettuato un test e dovranno trascorrere la notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto-quarantena per sette giorni; se positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni.

La fase due, dal 15 giugno al 30 giugno, prevede voli internazionali per Atene e Salonicco. Se il viaggio è stato effettuato da un aeroporto non presente nell’elenco delle aree colpite segnalate dall’Easa (Agenzia europea per la sicurezza aerea), i passeggeri sono soggetti a test casuali solo all’arrivo.

Nell’elenco dell’Easa sono compresi al momento tutti gli aeroporti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. I passeggeri in arrivo da queste regioni verranno sottoposti a test. È richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto-quarantena per sette giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni.

Nella fase 3, dal 1° luglio in poi, sono ammessi voli internazionali in tutti gli aeroporti della Grecia. I visitatori sono soggetti a test casuali all’arrivo. Ulteriori restrizioni relative ad alcuni Paesi saranno annunciate in un secondo momento. Gli arrivi via mare saranno consentiti dal primo luglio. I visitatori saranno soggetti a test casuali all’arrivo.

Più che piccata la risposta del Governatore del Veneto Luca Zaia: “La Grecia che mette al bando il Veneto mi pare allucinante. Mi chiedo cosa pensino i loro operatori, sono i nostri turisti che vanno lì. Sappiano che non ci vedono più”. Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio avrà un colloquio telefonico con l’omologo greco Nikos Dendias, mentre per il 9 giugno è stata confermata la visita ad Atene per affrontare il tema dei flussi turistici.