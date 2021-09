La francese OVH Groupe punta a IPO da 400 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – OVH Groupe – azienda francese di web hosting e cloud – ha dato via alla sua annunciata offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Parigi, con l’obiettivo di accelerare la sua espansione internazionale e diventare l’alternativa europea allo strapotere di Amazon, Azure (Microsoft) e Google (Alphabet) nel settore.

L’IPO punta a raccogliere fino a 400 milioni di euro, con gli azionisti esistenti che venderanno parte delle loro quote, ha detto la società in una nota. OVHcloud è stata valutata più di 1 miliardo di dollari nel 2016, quando KKR e TowerBrook Capital Partners hanno acquisito una quota combinata del 20% nella società.



OVH aveva annunciato a giugno di stare lavorando per lo sbarco in Borsa. Il fondatore Octave Klaba e la sua famiglia possiedono il 76% della società e prevedono di rimanere azionisti di maggioranza dopo la quotazione.

Nel 2020, il fatturato del gruppo ha raggiunto i 632 milioni di euro, con un EBITDA rettificato di 263 milioni di euro e un risultato operativo di 30,6 milioni di euro. La mira a un tasso di crescita organica dei ricavi “mid-twenties” entro il 2025.

