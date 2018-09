La Fiera di Rimini porta alla ribalta l’international Ho.Re.Ca Meeting

editato in: da

(Teleborsa) – La Fiera Rimini torna a ospitare il meglio della distribuzione Ho.Re.Ca, che comprende migliaia di imprese operanti nel food & beverage e nel “Fuori casa”. E’ questo l’obiettivo di un accordo siglato per portare l’International Ho.Re.Ca. Meeting (IHM) di Italgrob, la Federazione Italiana Distributori Ho.re.ca. associata a Confindustria, dentro l’evento Beer Attraction di Italian Exhibition Group (IEG), la società che gestisce la Fiera di Rimini e che sta per quotarsi in Borsa.

L’accordo, siglato oggi tra l’Amministratore Delegato di GBI Servizi Srl e Presidente di Italgrob, Vincenzo Caso, e l’Amministratore Delegato di IEG, Ugo Ravanelli, nasce nel solco di una collaborazione proficua e di lunga data tra i due attori che ha da sempre avuto come obiettivo l’essere al servizio della crescita e delle relazioni dell’Ho.Re.Ca. community. Presente alla firma anche Flavia Morelli, Food & Beverage Division di IEG.

L’appuntamento è a Rimini, dal 16 al 19 febbraio 2019.

L’IHM toccherà nel 2019 la sua ottava edizione che porterà a Rimini oltre 1400 partecipanti fra aziende di distribuzione (850 fra titolari di aziende e collaboratori), 320 venditori e 300 manager di industrie di produzione di beni e servizi per il mercato del fuori casa.

Beer Attraction, che giunge alla sua quinta edizione nel 2019, è la fiera leader in Italia per le specialità birrarie e le birre artigianali, il punto di riferimento per tutti gli operatori del foodservice con la più completa offerta nazionale e internazionale di birre e bevande. Ssvolge in concomitanza con BBTECH EXPO – Fiera delle tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande – e FOOD ATTRACTION – Food per l’Ho.Re.Ca. e Nuovi Format di Ristorazion.