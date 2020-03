La Doria continua il piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – La Doria ha acquistato, nel periodo dal 9 marzo al 15 marzo 2020, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie deliberata dall’Assemblea dell’11 Giugno 2019, n. 40.000 azioni ordinarie (pari allo 0.129% del Capitale Sociale) al prezzo unitario medio di 6.8369 euro per un controvalore complessivo di 273.476,00 euro.

A seguito degli acquisti e vendite finora effettuati, la società detiene n. 221.800 azioni proprie pari allo 0,715% del capitale sociale.

Oggi in Borsa seduta decisamente positiva per il primo produttore europeo di legumi conservati, pelati e polpa di pomodoro, che tratta in rialzo del 7,35%.