La corsa all’acquisto di TikTok si fa più affollata: Oracle sfida Microsoft

(Teleborsa) – Oracle scende in campo per rilevare le attività americane di TikTok. Secondo quanto si apprende la società avrebbe avviato i negoziati con ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, per acquistare parte delle operazioni dell’app di video virali.

Si tratta di una vera e propria sfida nei confronti di Microsoft che ha già dichiarato a inizio mese il suo interesse.

Oracle starebbe lavorando con un gruppo di investitori americani che già possiedono una partecipazione nella società cinese, tra cui General Atlantic e Sequoia Capital, per lanciare un’offerta sulle attività negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.