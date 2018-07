La Commissione Europea valuta l’abolizione dell’ora legale

editato in: da

(Teleborsa) – Ora legale, si o no? La Commissione Europea ha avviato da oggi una consultazione pubblica sul mantenimento in vigore dell’ora legale sull’intero territorio dell’Unione. Tutti i cittadini potranno votare attraverso il portale internet istituzionale della Commissione fino al 16 agosto.

Il provvedimento coinvolgerebbe tutti i Paesi appartenenti all’Unione. Resa obbligatoria in ogni Stato dalla Direttiva Ue 84 del 2000, l’ora legale nasce per esigenze di risparmio energetico e per consentire un maggiore sfruttamento dell’irradiazione dei raggi solari nel periodo estivo. Ma, come sottolinea l’eurodeputata finlandese Heidi Hautala, il costo dell’illuminazione nel corso degli ultimi 18 anni si è notevolmente abbassato. Così come si sono fortemente abbassati i consumi, rendendo – secondo la politica finlandese – inutile lo spostamento delle lancette due volte l’anno.

Proprio in Finlandia è stata di recente lanciata una petizione che proponeva l’abolizione dell’ora legale, incontrando il favore dei cittadini. Data la vincolatività della direttiva, Helsinki deve convincere anche il resto dell’Europa per evitare provvedimenti isolati. “Nella consultazione ci sono fondamentalmente due possibilità di scelta: se tenere il sistema attuale invariato, oppure abolirlo per tutta l’Ue, perché – ha spiegato il portavoce della commissione Enrico Brivio – non vogliamo una cosa a macchia di leopardo, non sarebbe buono il mercato unico”.