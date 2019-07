La Commissione Commercio sente Presidente Antitrust sull’obsolescenza programmata

editato in: da

(Teleborsa) – Roberto Rustichelli, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stato sentito dalla Commissione Industria, Commercio, Turismo in merito al Disegno di legge 615, sulle disposizioni per il contrasto all’obsolescenza programmata.

Nel suo intervento Rustichelli ha sottolineato come l’Autorità abbia “avuto modo, in particolare, di occuparsi del fenomeno dell’obsolescenza programmata nell’ambito di due istruttorie concluse nel 2018, aventi ad oggetto le condotte attuate dai gruppi Apple e Samsung in relazione ad alcuni noti smartphone da essi prodotti.”

L’obsolescenza programmata, come osserva anche l’Autorità, viene indotta tramite firmware introdotti negli apparecchi che ne limitano in maniera significativa le prestazioni, in modo da accelerarne il processo di sostituzione da parte dei consumatori. L’Autorità, a questo proposito, ha irrogato una sanzione di, rispettivamente, 5 e 10 milioni di euro a Samsung e ad Apple.

Sulle nuove proposte il Presidente continua dicendo che “Non può che essere positivamente accolta la scelta del legislatore di rafforzare il contrasto alle strategie commerciali di obsolescenza programmata attraverso una nuova disciplina imperniata, da un lato, sulla introduzione di un divieto espresso in materia, dall’altro, sul potenziamento dei diritti dei consumatori e, correlativamente, degli obblighi gravanti sui produttori.”