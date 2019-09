La Cina sospende i dazi su 16 tipi di prodotti USA

editato in: da

(Teleborsa) – Segnali incoraggianti sul fronte commerciale USA – Cina. Pechino ha deciso di sospendere i dazi su 16 prodotti importati dagli Stati Uniti in vista della ripresa delle trattative commerciali tra i due paesi in agenda ad ottobre. Le esenzioni entreranno in vigore il 17 settembre e includono, tra l’altro, prodotti ittici, farmaci antitumorali, lubrificanti e alcune specialità chimiche. Inoltre, sarebbero in corso valutazioni sulla possibilità di sospendere i dazi anche su altri prodotti americani.

Beijing sembra intenzionata poi a rimuovere le limitazioni agli investimenti di investitori istituzionali esteri nelle proprie società quotate per rendere “molto più conveniente partecipare nel mercato finanziario nazionale cinese per gli investitori esteri, rendendo così i mercati azionari e obbligazionari cinesi più largamente accettati a livello internazionale”.