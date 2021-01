La catena di cinema AMC è in forte rialzo dopo aver scongiurato il fallimento

editato in: da

(Teleborsa) – Grande rialzo a Wall Street per Amc Entertainment Holdings, in aumento del 26,07%, con scambi a quota 4,41. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,91 e successiva a 5,94. Supporto a 3,88.

La più grande catena di cinema al mondo è riuscita ad assicurarsi 917 milioni di dollari, tra nuovo capitale e debito, secondo documenti presentati dalla stessa società alla SEC. “Ciò significa che qualsiasi discorso su un fallimento imminente per AMC è completamente fuori discussione”, ha affermato il CEO Adam Aron.

Circa 500 milioni di dollari di questa raccolta fondi provengono dall’emissione di nuove azioni ordinarie e da un accordo di investimento con Mudrick Capital Management. La pandemia aveva messo in ginocchio la società, le cui azioni erano diminuite del 48% nell’ultimo anno, portando il suo valore di mercato a 564 milioni di dollari.

“Guardando al futuro, affinché AMC abbia successo a medio termine, avremo bisogno di vaccinare gran parte del pubblico negli Stati Uniti e all’estero – ha detto Aron – Accogliamo con favore l’impegno della nuova amministrazione Biden e di altri governi a livello nazionale e internazionale nel favorire un ampio programma di vaccinazione”.